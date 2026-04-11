Tennis
Tiro a segno, Shen Yiyao centra il successo nella pistola da 10 metri femminile a Granada
La quinta giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, in corso a Granada, in Spagna, si apre con la doppietta cinese nella pistola da 10 metri femminile: Shen Yiyao precede la connazionale Yao Qianxun, seconda, mentre completa il podio la serba Zorana Arunovic, terza. Non c’erano italiane al via in questa gara.
Nella finale un derby cinese caratterizza il duello conclusivo: dominio di Shen Yiyao, che al termine dei 24 colpi regolamentari chiude a quota 244.2, mentre la connazionale Yao Qianxun si ferma a 239.6, staccata di 4.6 punti. Sale sul terzo gradino del podio la serba Zorana Arunovic, eliminata a due colpi dal termine a quota 219.3, mentre si classifica quarta la magiara Veronika Major, fuori a quota 198.9.
Quinta posizione per l’indiana Sainyam Sainyam, uscita di scena con 178.9, mentre termina al sesto posto l’altra cinese Ma Qianke, fuori con 159.5. Settima piazza per l’indiana Palak Palak, che viene eliminata con 137.9, infine la prima atleta a dover abbandonare la finale è la tedesca Michelle Skeries, ottava con 117.2.