Tiro a segno, la Cina si impone a Monaco di Baviera nella carabina mista

Si apre l’ultima giornata di finali a Monaco di Baviera, in Germania, sede della tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: nella carabina ad aria compressa da 10 metri a coppie miste si impone Cina 1, che precede Norvegia 1 e Cina 2. Eliminate nelle qualificazioni entrambe le coppie azzurre al via.

La finale vede Cina 1 di Wang Zifei e Sheng Lihao imporsi su Norvegia 1 di Jeanette Hegg Duestad e Jon-Hermann Hegg con il punteggio di 505.5 a 503.5. Sale sul gradino più basso del podio Cina 2 di Han Jiayu e Ma Sihan, eliminata in terza posizione ad una serie dal termine con 439.9. Resta ai piedi del podio Corea del Sud 1 di Kwon Yuna e Park Hajun, esclusa a due terzi di gara con 372.1.

La classifica della finale corrisponde a quella con cui si erano chiuse le qualificazioni, nelle quali erano uscite di scena entrambe le coppie azzurre in gara: 17ma Italia 2 di Debora Crosato ed Edoardo Bonazzi, a quota 629.6, 21ma Italia 1 di Carlotta Salafia e Danilo Dennis Sollazzo con 628.9.