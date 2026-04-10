Tiro a segno
Tiro a segno, Anna Janssen vince nella carabina 3 posizioni femminile a Granada. Barbara Gambaro fuori dalla finale
L’unica finale della quarta giornata di gare della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, in corso a Granada, in Spagna, vede la vittoria della tedesca Anna Janssen nella carabina 3 posizioni da 50 metri femminile, nella quale si classifica 38ma l’unica azzurra al via, Barbara Gambaro.
Nella finale va in scena il derby tedesco nel duello finale, con Anna Janssen che fa segnare il nuovo record del mondo con 362.9 e batte la connazionale Nele Stark, seconda con 361.5, mentre sale sul gradino più basso del podio l’elvetica Emely Jaeggi, eliminata in terza posizione a quota 350.1.
Resta giù dal podio, invece, la magiara Anna Nagybanyai-Nagy, esclusa a due colpi dal termine al quarto posto con 335.8, mentre si classifica quinta l’altra svizzera Vivien Joy Jaeggi, che si attesta a quota 324.5, invece finisce sesta la britannica Seonaid McIntosh, fuori a quota 315.2.
Le prime a salutare la finale, dopo i primi 30 colpi, sono la cinese Zhou Manman, settima con 304.7, e la serba Aleksandra Havran, ottava a quota 303.9. Nelle qualificazioni, infine, esce di scena l’unica azzurra in gara, Barbara Gambaro, che si classifica 38ma con 582/600 (29x).