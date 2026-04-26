Tiro a segno, Oleg Noskov trionfa nella carabina 3 posizioni alla Coppa del Mondo Junior

Si chiude nel segno di Oleg Noskov la Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno riservata alla categoria Junior, evento andato in scena questa settimana sulla pedana del Cairo, in Egitto. Nell’ultima gara in programma, quella delle carabina 50 metri tre posizioni posizioni maschile, il kazako è letteralmente salito in cattedra, segnando per l’occasione il nuovo record di categoria.

Precisamente il tiratore ha guadagnato complessivamente 355.6 punti, distanziando nettamente l’indiano Hemant Burman, secondo con 351.7 precedendo l’uzbeko Nikita Sokolov, terzo con 341.2. Il quarto posto è invece andato allo svedese Jesper Johansen, quarto con 331.0. Quinto poi il neutrale Iaroslav Klimin con 321.9 arginando i due indiani Rokit Kanyan (311.9) e Vedano Nitin Waghamare (300.5). Ottava casella infine per Keryann Berthonneu con 296.8.

L’ultima giornata di competizioni si è aperta con la gara della carabina 50 metri posizione prona femminile, dominata dalle atlete neutrali. A vincere è stata infatti Darya Chuprys con 616.9 seguita dalla connazionale Elena Kretinina, seconda con 615.6. Non lontana la svedese Sandra Evelina Neumann Szilagy, sul gradino più passo del podio con 615.1. Ricordiamo che in questi ultimi segmenti non erano presenti atleti della Nazionale italiana.