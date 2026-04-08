Tim Wellens verso il rientro in gara: “Contiamo di averlo a disposizione per le Classiche delle Ardenne”

L’inizio della stagione non è stato certamente dei migliori per quanto concerne i diversi infortuni subiti che hanno costretto la squadra a rinunciare a diversi effettivi nelle varie corse. L’infermeria però gradualmente si svuota e tornano a disposizione elementi importanti per consentire alla UAE Team Emirates-XRG di continuare ad essere la squadra dominante del grande ciclismo internazionale. In questo contesto si inseriscono le notizie sul recupero di Tim Wellens, caduto durante la Kuurne-Bruxelles-Kuurne e costretto all’operazione per la frattura della clavicola.

Dopo l’inevitabile intervento chirurgico, il recupero di Wellens procede bene, tanto che i direttori sportivi della UAE Emirates XRG stanno già progettando il suo rientro in gara: “Ci sono aggiornamenti sempre più positivi su Tim. Di sicuro però non sarà alla Parigi-Roubaix di questa domenica. Quando torni da un infortunio come quello che ha avuto lui, le gare sul pavé non sono mai l’ideale”.

Baldato aggiunge comunque che “Tim si sta già allenando duramente, lavorando sulla condizione. Spero che potremo schierarlo alla Freccia Vallone 2026 (prevista per mercoledì 22 aprile) e poi anche alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026 (domenica 26). In ogni caso, dovremo aspettare il via libera da parte della nostra struttura medica”.

In termini di “gregariato”, l’assenza di Wellens non ha condizionato granché l’illustre compagno Pogačar, che ha vinto quel che doveva vincere, fra Milano-Sanremo e Giro delle Fiandre, nel frattempo: “Ma se ci fosse stato anche Tim, avremmo avuto ancora più potenza di fuoco“, il commento di Baldato.