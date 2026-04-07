Lorenzo Finn vince anche al Palio del Recioto 2026. Trionfo in solitaria per il Campione del Mondo U23

Dopo aver trionfato ieri al Giro del Belvedere, Lorenzo Finn concede il bis e si impone anche al Gran Premio Palio del Recioto, importante appuntamento del calendario internazionale per gli Under 23 ed arrivato alla sua 63ema edizione. Sulle strade della provincia di Verona, il campione del mondo in carica ha dominato, vincendo in solitaria sul traguardo di Negrar di Valpolicella.

La stella della Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies ha fatto il vuoto sull’ultima salita, dove ha staccato tutti gli avversari. Un’azione fenomenale quella di Finn, che ha fatto valere davvero la sua maggior classe. Nessuno ha saputo tenere la ruota del 19enne di Genova, che così è andato a prendersi la vittoria, che l’anno scorso gli era sfuggita (chiuse in seconda piazza).

Alle spalle del Campione del Mondo Under 23 si è poi spezzato il gruppetto degli inseguitori e sono rimasti a giocarsi i posti sul podio Matteo Scalco (XDS Astana Development Team) e Kevin Biehl (General Store – Essegibi – F.Lli Curia). L’italiano ha battuto in volata il danese, prendendosi così la seconda piazza alle spalle di Finn. Molto più staccati sono arrivati gli altri uomini che completavano il gruppetto di testa, con Michele Biceli (Biesse – Carrera – Premac) che ha terminato al quarto posto.

Sicuramente una due giorni decisamente positiva per Lorenzo Finn, che ora sarà chiamato ad essere protagonista alla Liegi-Bastogne-Liegi juniores e poi successivamente sarà impegnato tra i professionisti al Tour of The Alps. Il grande obiettivo è poi quello di andare a vincere il Giro d’Italia juniores, che comincerà a metà giugno.