Tim Wellens operato alla clavicola: “L’intervento è andato bene, ma le classiche sono finite prima di iniziare”

La stagione delle grandi classiche di primavera sta per iniziare, ma gli infortuni sono sempre dietro l’angolo e costringeranno ai box per tutto il periodo un corridore del calibro di Tim Wellens. Il belga è stato infatti operato con buon esito alla clavicola destra dopo la frattura rimediata in seguito alla caduta nella Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

Tadej Pogacar, impegnato a rifinire la preparazione degli ultimi dettagli in vista dell’esordio stagionale di sabato 7 marzo, perde uno degli uomini di maggior fiducia all’interno del roster della UAE Team Emirates-XRG. Lo stesso Wellens ha tenuto a rassicurare i suoi tifosi sulle proprie condizioni attraverso un post sui propri canali social.

La delusione per la sosta forzata ai box: “Le classiche 2026 sono finite prima ancora di iniziare. Frattura della clavicola destra. L’intervento è andato bene grazie all’eccellente team medico dell’ospedale e il processo di recupero è già iniziato. Sono molto deluso di dover saltare le prossime gare, ma sosterrò pienamente i miei compagni di squadra della UAE Team Emirates XRG da casa“.

La riconoscenza per tutti coloro che l’hanno sostenuto nel momento di difficoltà: “Grazie a tutti per i messaggi: al momento potrei rispondere un po’ più lentamente con un solo braccio”, ha concluso il belga, capace di riuscire ad usare l’arma dell’ironia in un frangente certamente non semplice.