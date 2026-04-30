Tennistavolo, l’Italia femminile regola la Croazia ai Mondiali a squadre ed ipoteca i sedicesimi

Continua a vincere, alla Copper Box Arena di Londra, in Inghilterra, l’Italia femminile ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo: nel secondo tie del Gruppo 13, le azzurre, dopo aver superato la Turchia all’esordio, superano per 3-0 anche la Croazia. Nell’altro incontro odierno le turche, invece, superano l’Argentina per 3-0.

Il tie si apre con la vittoria di Gaia Monfardini su Ivana Malobabic per 3-0 (11-9 11-9 11-9), poi Giorgia Piccolin riesce a superare Hana Arapovic per 3-1 (11-8 3-11 11-7 17-15), infine Nicole Arlia completa l’impresa piegando Lea Rakovac ai vantaggi del game decisivo per 3-2 (11-9 11-8 7-11 3-11 12-10).

In classifica l’Italia resta a punteggio pieno e vola a quota 4, ipotecando i sedicesimi, in attesa della sfida di domani contro l’Argentina, ultima a quota 2, mentre a giocarsi verosimilmente il secondo posto nello scontro diretto saranno Croazia e Turchia, al momento appaiate a quota 3.

MONDIALI A SQUADRE TENNISTAVOLO 2026

Torneo femminile

Italia-Croazia 3-0

Gaia Monfardini-Ivana Malobabic 3-0 (11-9 11-9 11-9)

Giorgia Piccolin-Hana Arapovic 3-1 (11-8 3-11 11-7 17-15)

Nicole Arlia-Lea Rakovac 3-2 (11-9 11-8 7-11 3-11 12-10)

Classifica Gruppo 13 dopo la seconda giornata

1 Italia 4

2 Croazia 3

2 Turchia 3

4 Argentina 2