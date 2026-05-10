Tennistavolo: la Cina si prende i Mondiali a squadre. Giappone battuto in entrambi i casi

I Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo si sono ufficialmente conclusi a Londra. Una maratona di partite emozionanti, giorno dopo giorno, sino agli ultimi atti al maschile e al femminile, che hanno visto in entrambi i casi trionfare la Cina contro il Giappone, nel derby asiatico più atteso della disciplina.

Mondiali a squadre maschili

I cinesi schiantano i rivali nipponici 3-0. Il primo punto lo firma Liang Jingkun, avendo ragione 3-2 di Tomokazu Harimoto, a seguire sono Wang Chuqin e Lin Shidong a piegare le resistenze di Sora Matsushima e Shunsuke Togami, con un doppio 3-1, che vale l’apoteosi in una serie di incontri che ha visto un solo chiaro padrone.

Mondiali a squadre femminili

Molto più pathos invece nella finalissima riservata alle donne. Il Giappone infatti vola sul 2-1, grazie ai punti portati a casa in apertura da Miwa Harimoto e Honoka Hashimoto – intervallate dal momentaneo 1-1 di Sun Yingsha – ma si fa rimontare da una Cina mai doma: ancora Sun Yingsha a vincere il suo singolare per il 2-2 e poi nel testa a testa decisivo è Wang Manyu a imporsi 3-0 su Hina Hayata e a griffare il punto del complessivo 3-2.

La Cina conferma la sua forza assoluta per la 24esima volta nella storia, la 12esima consecutiva.