Tennistavolo, l’Italia maschile vince senza giocare ai Mondiali a squadre. Successo dell’Austria nello stesso girone

Vince senza scendere in campo, alla Copper Box Arena di Londra, in Inghilterra, l’Italia maschile ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo: non si disputa, infatti, il primo incontro del Gruppo 13, con gli azzurri che approfittano del forfait del Togo, non presentatosi alla rassegna iridata, al pari di altre Nazionali africane.

Gli azzurri Matteo Mutti, Tommaso Giovannetti, John Oyebode e Danilo Faso, guidati dal tecnico Lorenzo Nannoni, dunque, incamerano 2 punti in classifica, e domani sfideranno l’Austria, che oggi ha battuto la Malesia con un netto 3-0, affiancando l’Italia in testa alla classifica.

Domani scenderà in campo anche l’Italia femminile di Giorgia Piccolin, Nicole Arlia, Debora Vivarelli, Miriam Carnovale e Gaia Monfardini, guidate dai tecnici Hugo Berger e Giuseppe Del Rosso, che, dopo aver battuto la Turchia all’esordio, sfideranno la Croazia.

Torneo maschile – Classifica Gruppo 13 dopo la prima giornata

1 Italia 2

1 Austria 2

3 Malesia 1

4 Togo 0

Torneo femminile – Classifica Gruppo 13 dopo la prima giornata

1 Italia 2

1 Croazia 2

3 Argentina 1

3 Turchia 1