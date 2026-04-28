Tennistavolo, l’Italia femminile supera la Turchia all’esordio dei Mondiali a squadre

Inizia del migliore dei modi, alla Copper Box Arena di Londra, in Inghilterra, il cammino dell’Italia femminile ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo: nel primo incontro del Gruppo 13, infatti, le azzurre hanno superato la Turchia con lo score di 3-0. Nel pomeriggio si affronteranno, nello stesso raggruppamento, Croazia ed Argentina.

Nella sfida tra le numero 1 Gaia Monfardini ha superato Sibel Altinkaya con il netto score di 3-0 (11-1, 11-6, 11-9). L’azzurra ha infilato 11 punti consecutivi nel primo game e nel secondo dal 7-6 ne ha conquistati altri 4 consecutivi per chiudere i conti, mentre nel terzo parziale dal 10-4 ha avuto bisogno del sesto ed ultimo match point per portare a casa il punto dell’1-0.

Nel match tra le numero 2 Giorgia Piccolin ha battuto Ece Harac per 3-0 (11-9, 11-7, 11-7). Nel primo game l’italiana dal 4-6 ha rimontato fino all’8-6, poi dal 9-9 ha vinto gli ultimi due scambi. Nella seconda frazione l’azzurra è staccata sul 6-1, poi dal 6-5 ha allungato fino al 9-5, per poi chiudere sull’11-7, punteggio replicato nel terzo parziale, che ha consegnato il 2-0 all’Italia.

Nell’incontro tra le numero 3 Nicole Arlia ha sconfitto Ozge Yilmaz per 3-1 (11-7, 8-11, 11-9, 11-6). L’italiana nel primo game dal 5-1 si è portata sul 7-3 e poi dal 7-6 sul 9-6, chiudendo i conti poi sull’11-7. Nella seconda partita la turca dal 6-8 ha infilato 5 punti consecutivi pareggiando in conti sull’8-11. Nel terzo parziale l’azzurra dal 2-0 è finita sotto 5-8, poi ha conquistato 5 punti di fila per il 10-8, incamerando la frazione sull’11-9, infine nel quarto game dal 5-3 l’italiana è salita sull’8-3, per poi portarsi sul 10-4 e centrare il 3-0 al terzo match point.

Italia – Turchia 3-0

Gaia Monfardini – Sibel Altinkaya 3-0 (11-1, 11-6, 11-9)

Giorgia Piccolin – Ece Harac 3-0 (11-9, 11-7, 11-7)

Nicole Arlia – Ozge Yilmaz 3-1 (11-7, 8-11, 11-9, 11-6)