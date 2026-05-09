Tennistavolo
Tennistavolo: Cina e Giappone si prendono le semifinali nei Mondiali a squadre. Super Romania
Una nuova determinante giornata di gare è andata in archivio ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo, in corso di svolgimento a Londra.
Il quadro delle semifinali è definitivo tanto al maschile quanto al femminile, in un’agenda che corre rapidamente verso il gran finale della rassegna iridata.
Mondiali a squadre maschili
Cina e Francia non sbagliano un colpo infliggendo un doppio 3-0 rispettivamente a Corea del Sud, nel derby asiatico, e Brasile. Le semifinali saranno quindi: Cina Taipei-Giappone e Francia-Cina.
Mondiali a squadre femminili
La Romania estromette dal torneo la Francia prendendosi il pass per le semifinali con un secco 3-1, così come il Giappone che batte ancor più nettamente l’Ucraina infliggendo un secco 3-0 alla rappresentativa europea. Il quadro delle semifinali prevederà: Cina-Romania e Germania-Giappone.