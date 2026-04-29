Tennistavolo: Europa e Brasile ok ai Mondiali a squadre. All’Australia il derby contro la Nuova Zelanda

La seconda giornata della prima fase (1B) dei Mondiali a squadre di tennistavolo, in corso di svolgimento a Londra, è andata in archivio. Fra pool al maschile e pool al femminile, ecco come sono andate le cose. Fra gli uomini, da registrare il successo a tavolino dell’Italia: gli azzurri hanno sfruttato l’assenza del Togo, nel Gruppo 13, per incamerare 2 punti.

Mondiali a squadre maschili

Ottimo il rendimento delle formazioni europee. Successi per Belgio (3-0 alle Fiji), Austria (3-0 alla Malesia nello stesso raggruppamento dell’Italia), Grecia (3-0 alla Nuova Caledonia), Danimarca (3-0 al Madagascar) e Slovenia (3-0 alla Cechia). L’Australia, sempre con score netto, si aggiudica l’incrocio con la Nuova Zelanda, mentre il Brasile di Calderano piega in extremis 3-2 l’Ungheria.

Mondiali a squadre femminili

La Svezia e l’India riescono ad avere la meglio, in entrambi i casi per 3-2, rispettivamente sul Canada e sull’Ucraina; così come fatto dalla Serbia sulla Thailandia. Portogallo e Kazakistan senza problemi su Lussemburgo e Mongolia.

Domani in campo vi saranno sia l’Italia maschile sia quella femminile. Uomini chiamati proprio a sfidare l’Austria, donne che dovranno invece fronteggiare la Croazia.