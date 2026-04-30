Tennistavolo
Tennistavolo, l’Italia maschile cede nettamente all’Austria ai Mondiali a squadre
Alla Copper Box Arena di Londra, in Inghilterra, l’Italia maschile incappa nella prima sconfitta ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo: nel secondo incontro del Gruppo 13, infatti gli azzurri cedono all’Austria, che si impone per 0-3.
Nel tie odierno John Oyebode lotta ma cede a Daniel Habesohn per 1-3 (7-11 11-7 11-13 10-12), mentre Matteo Mutti viene sconfitto da Robert Gardos per 0-3 (4-11 8-11 8-11), infine Danilo Faso capitola al game decisivo al cospetto di Andreas Levenko, vittorioso per 2-3 (11-5 10-12 5-11 12-10 8-11).
Nello stesso raggruppamento degli azzurri la Malesia, sconfitta all’esordio dall’Austria, approfitta del forfait del Togo, non presentatosi alla rassegna iridata, al pari di altre Nazionali africane, ed aggancia l’Italia al secondo posto in attesa dello scontro diretto di domani.
MONDIALI A SQUADRE TENNISTAVOLO 2026
Torneo maschile
Italia-Austria 0-3
John Oyebode-Daniel Habesohn 1-3 (7-11 11-7 11-13 10-12)
Matteo Mutti-Robert Gardos 0-3 (4-11 8-11 8-11)
Danilo Faso-Andreas Levenko 2-3 (11-5 10-12 5-11 12-10 8-11)
Classifica Gruppo 13 dopo la prima giornata
1 Austria 4
2 Italia 3
2 Malesia 3
4 Togo 0