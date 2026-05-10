Tennistavolo, doppia finale Cina-Giappone ai Mondiali a squadre. Assegnate le medaglie di bronzo

Alla OVO Arena Wembley di Londra, in Inghilterra, passano agli archivi le semifinali dei Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo, che oltre a definire le finaliste che si contenderanno i titoli iridati domenica 10 maggio, consegnano anche le medaglie di bronzo alle formazioni sconfitte (non ci sono le finali per il 3° posto).

Nel tabellone femminile il Giappone regola per 3-0 la Germania, lasciando soltanto tre game alle teutoniche, mentre nell’altra semifinale la Cina spazza via la Romania con un 3-0 in cui non ci sono game per le romene. Sarà Cina-Giappone per il titolo iridato, bronzi a tedesche e romene.

Nel tabellone maschile il Giappone liquida per 3-0 Cina Taipei, lasciando per strada soltanto il game d’apertura, mentre la Cina soffre a lungo, ma vince in rimonta due incontri e piega per 3-1 la Francia, che assapora l’impresa ma deve capitolare. Sarà ancora Giappone-Cina per l’oro, mentre transalpini e taiwanesi si mettono al collo il bronzo.

MONDIALI A SQUADRE TENNISTAVOLO 2026

Semifinali femminili

Giappone-Germania 3-0

Cina-Romania 3-0

Finale femminile

Cina-Giappone domenica 10 maggio ore 12.00 italiane

Semifinali maschili

Giappone-Cina Taipei 3-0

Cina-Francia 3-1

Finale maschile

Giappone-Cina domenica 10 maggio ore 17.00 italiane