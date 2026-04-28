Tennistavolo, i risultati della prima giornata dei Mondiali a squadre: Italia femminile ok

La prima giornata dei Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo, in corso di svolgimento a Londra, si è ufficialmente conclusa dopo una lunghissima maratona che ha visto alternarsi squadre femminili e squadre maschili sui tavoli della Copper Box Arena e dalla OVO Arena Wembley. In queste fasi d’avvio della competizione sono protagoniste tutte le compagini della fase 1B, di cui non fanno parte le teste di serie: ecco come sono andate le cose.

Mondiale a squadre femminile

La notizia più importante, in questo 28 aprile, è quella che ha visto l’Italia imporsi 3-0 sulla Turchia nel Gruppo 13, al pari della Croazia sull’Argentina. Da riportare vi sono anche i successi dell’India sull’Uganda (3-0), della Svezia sulla Costa Rica (3-0), della Cechia sulla Mongolia (3-0) e del Brasile (3-1) sul Kazakistan.

Mondiale a squadre maschile

L’Italia, in questo caso, debutterà domani: azzurri contro il Togo, nel quadro che compone la Pool 13, che comprende anche Austria e Malesia. Tiratissima e pesante affermazione del Madagascar sulla Mongolia, per 3-2, il Brasile invece infligge un 3-1 più largo a Porto Rico (con Hugo Calderano in campo), così come fatto dalla la Spagna contro la Slovenia. Esordisce senza problemi anche l’Ungheria che rifila un 3-0 secco all’Uzbekistan.

Domani si torna in campo per una nuova intensa giornata di partite: tutte le squadre hanno l’obiettivo di approdare al secondo turno, quando il numero di team ancora in gioco inizierà a ridursi da 64 a 32.