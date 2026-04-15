Squash
Squash, l’Italia vince contro la Grecia all’esordio negli Europei maschili a squadre di Terza Divisione
Inizia nel migliore dei modi il percorso dell’Italia agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione 2026 di squash, scattati quest’oggi a Kockelscheuer, in Lussemburgo: gli azzurri, alla ricerca della promozione in Cadetteria, all’esordio liquidano la Grecia per 4-0 nel primo match della Pool A.
Nel match tra i numeri 1 Nicolas Serna liquida Harry Londy per 3-0 (11-1, 11-2, 11-3) in soli 18 minuti, mentre la sfida tra i numeri 4 premia Jacopo Luciano Rossi, che regola Theofanis Andrikopoulos per 3-0 (11-7, 11-5, 11-5) in 24 minuti di gioco.
Non cambia il canovaccio nella seconda parte del tie: l’incontro tra i numeri 3 sorride a Lorenzo Staurengo, che batte Dimitrios Delakis per 3-0 (11-7, 11-3, 14-12) in 24 minuti, infine nell’incrocio tra i numeri 2 Omar Zaki supera Leonidas Benovias per 3-0 (11-8, 11-4, 11-6) in 23′.
L’Italia incassa così i primi due punti in classifica e domani affronterà la Slovenia per cercare di conquistare il primo posto nella Pool A, che dovrebbe garantire un miglior accoppiamento in vista dei quarti di finale, nel percorso ad eliminazione diretta che metterà in palio la promozione in Seconda Divisione.
EUROPEI A SQUADRE TERZA DIVISIONE SQUASH 2026
Italia-Grecia 4-0
Nicolas Serna-Harry Londy 3-0 (11-1, 11-2, 11-3)
Jacopo Luciano Rossi-Theofanis Andrikopoulos 3-0 (11-7, 11-5, 11-5)
Lorenzo Staurengo-Dimitrios Delakis 3-0 (11-7, 11-3, 14-12)
Omar Zaki-Leonidas Benovias 3-0 (11-8, 11-4, 11-6)