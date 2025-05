Squash, Europei a squadre 2025: titoli all’Inghilterra sia con gli uomini che con le donne

Si sono conclusi a Breslavia, in Polonia, gli Europei a squadre 2025 di squash: in Prima Divisione entrambi i titoli continentali sono andati all’Inghilterra, che ha centrato la medaglia d’oro sia con gli uomini che con le donne. L’Italia ha centrato la salvezza in Seconda Divisione con le donne, mentre è retrocessa in Terza Divisione con gli uomini.

Nella Prima Divisione maschile l’Inghilterra ha vinto la finale superando la Francia con lo score di 3-1, mentre nella sfida per il bronzo la Svizzera ha liquidato la Germania per 4-0. Nella Prima Divisione femminile titolo per l’Inghilterra, che ha battuto il Belgio per 2-1, mentre il terzo posto è andato alla Francia, che ha superato la Scozia per 2-0.

CLASSIFICA FINALE EUROPEI A SQUADRE SQUASH 2025

Prima Divisione maschile

1 Inghilterra

2 Francia

3 Svizzera

4 Germania

5 Scozia

6 Cechia

7 Spagna

8 Galles

9 Ungheria

10 Belgio

11 Irlanda (Retrocessa in Seconda Divisione)

12 Israele (Retrocesso in Seconda Divisione)

Seconda Divisione maschile

1 Paesi Bassi (Promossi in Prima Divisione)

2 Polonia (Promossa in Prima Divisione)

3 Svezia

4 Austria

5 Norvegia

6 Danimarca

7 Italia (Retrocessa in Terza Divisione)

8 Romania (Retrocessa in Terza Divisione)

Prima Divisione femminile

1 Inghilterra

2 Belgio

3 Francia

4 Scozia

5 Spagna

6 Germania

7 Svizzera

8 Polonia

9 Galles

10 Cechia

11 Finlandia (Retrocessa in Seconda Divisione)

12 Danimarca (Retrocessa in Seconda Divisione)

Seconda Divisione femminile

1 Paesi Bassi (Promossi in Prima Divisione)

2 Ucraina (Promossa in Prima Divisione)

3 Irlanda

4 Italia

5 Romania

6 Portogallo

7 Slovenia (Retrocessa in Terza Divisione)

8 Norvegia (Retrocessa in Terza Divisione)