SquashWorld Games
Squash, la nipponica Satomi Watanabe ed il francese Victor Crouin vincono i tornei di singolare ai World Games
Si chiude il programma dello squash ai World Games 2025: a Chengdu, in Cina, nelle finali dei tabelloni principali di singolare il titolo femminile va alla nipponica Satomi Watanabe, mentre la medaglia d’oro maschile viene conquistata dal francese Victor Crouin.
Nella finale femminile la giapponese Satomi Watanabe conquista l’oro regolando la francese Marie Stephan con il punteggio di 3-0 (11-8, 11-8, 11-7), concretizzatosi in soli 28 minuti di gioco, mentre la medaglia di bronzo va alla spagnola Marta Dominguez, che supera la rappresentante di Hong Kong Cina, Ho Tze Lok, con lo score di 3-0 (12-10, 11-5, 11-2) dopo 37 minuti.
Nell’ultimo atto maschile il transalpino Victor Crouin vince il titolo battendo l’ungherese Balazs Farkas con il punteggio di 3-0 (11-9, 11-9, 11-5) dopo 44 minuti, invece a salire sul gradino più basso del podio è il colombiano Miguel Rodriguez, che piega lo svizzero Dimitri Steinmann con lo score di 3-1 (5-11, 11-8, 11-5, 11-6) dopo un’ora e nove minuti di gioco.