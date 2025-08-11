Squash, definite le finali dei tabelloni principali di singolare dei World Games

Si sono disputate le semifinali dei tabelloni principali di singolare dello squash ai World Games 2025: a Chengdu, in Cina, domani l’ultimo atto femminile sarà tra la nipponica Satomi Watanabe e la transalpina Marie Stephan, mentre la finale maschile vedrà opposti il francese Victor Crouin ed il magiaro Balazs Farkas.

Nelle semifinali femminili la giapponese Satomi Watanabe regola la spagnola Marta Dominguez con un netto 3-0 (11-6, 11-2, 11-7), maturato in appena 26 minuti di gioco, mentre è molto più tirato il match in cui la francese Marie Stephan supera in rimonta la rappresentante di Hong Kong Cina, Ho Tze Lok, sconfitta con lo score di 3-2 (9-11, 1-11, 11-7, 11-7, 11-9) dopo 54 minuti.

Nel penultimo atto maschile il transalpino Victor Crouin piega il colombiano Miguel Rodriguez con il punteggio di 3-2 (10-12, 11-6, 5-11, 11-3, 11-8) dopo un’ora e 23 minuti di battaglia, mentre l’ungherese Balazs Farkas elimina lo svizzero Dimitri Steinmann con lo score di 3-0 (11-7, 11-7, 11-1) in soli 32 minuti.