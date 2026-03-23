Squash, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

I criteri di qualificazione della World Squash Federation (WSF) per Los Angeles 2028 sono stati approvati dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO): la quota totale per lo squash sarà di 32 posti (16 uomini e 16 donne), che include due quote per il Paese ospitante e due posti universali.

Ogni Comitato Olimpico Nazionale (NOC) ha una quota massima di due posti per gli uomini ed altrettanti per le donne. I pass olimpici verranno assegnati nominalmente agli atleti: si assegneranno a Los Angeles 2028 due titoli, quelli del singolare maschile e del singolare femminile.

I primi 5 pass per ciascun genere verranno assegnati attraverso i Campionati Continentali, con l’Europa che assegnerà i due posti totali ai Giochi Europei del giugno 2027, che si disputeranno ad Istanbul, in Turchia: andranno alle Olimpiadi i vincitori delle medaglie d’oro.

Altri otto pass per genere verranno assegnati attraverso il ranking mondiale del 22 maggio 2028: le due Nazioni che avranno il secondo atleta meglio piazzato in classifica riceveranno due pass olimpici, a patto che questi siano inseriti nella top 50 della classifica.

L’ultimo pass in palio per ciascun genere verrà assegnato con il Torneo Finale di Qualificazione Olimpica, che si terrà dal 6 al 10 giugno 2028: l’atleta meglio piazzato nel ranking dai primi 24 Paesi non ancora qualificati avrà diritto a prendervi parte, ed il vincitore andrà alle Olimpiadi.