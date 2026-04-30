Squash
Squash, Italia sconfitta in rimonta dall’Irlanda agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione
Nuova sconfitta per l’Italia agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione 2026 di squash, in corso di svolgimento ad Amsterdam, nei Paesi Bassi: nella terza giornata della Pool B le azzurre sono sconfitte in rimonta dall’Irlanda, che si impone per 1-2, mentre la Svezia la spunta sulla Slovenia sempre per 2-1.
Azzurre in vantaggio con la sfida tra le numero 1, in cui Cristina Tartarone regola Hannah Craig per 3-1 (11-4 8-11 11-9 11-7) in 46 minuti, ma l’Irlanda prima pareggia nel match tra le numero 2, nel quale Ludovica Salerno cede a Lydia Mcquillan per 1-3 (3-11 11-7 6-11 3-11) in 26 minuti, poi domina il decisivo incontro tra le numero 3, in cui Beatrice Filippi viene annichilita da Breanne Flynn per 0-3 (0-11 1-11 2-11) in appena 14 minuti.
In classifica l’Irlanda chiude a punteggio pieno a quota 6, mentre la Svezia arpiona il secondo posto con 4, l’Italia finisce al terzo posto con 2 punti, infine la Slovenia resta ferma a 0. Nella seconda fase le azzurre lotteranno per non retrocedere e partiranno in graduatoria con i 2 punti dello scontro diretto vinto con le slovene.
EUROPEI A SQUADRE 2A DIVISIONE FEMMINILE SQUASH 2026
Italia-Irlanda 1-2
Cristina Tartarone-Hannah Craig 3-1 (11-4 8-11 11-9 11-7)
Ludovica Salerno-Lydia Mcquillan 1-3 (3-11 11-7 6-11 3-11)
Beatrice Filippi-Breanne Flynn 0-3 (0-11 1-11 2-11)
Classifica Pool B
1 Irlanda 6
2 Svezia 4
3 Italia 2
4 Slovenia 0