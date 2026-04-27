Dove vedere in tv Cobolli-Medvedev, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming

Sarà Flavio Cobolli contro Daniil Medvedev negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Terza sfida tra i due, ma questa li vedrà molto più vicini rispetto ai confronti di due anni fa perché il capitolino si è avvicinato, e non di poco, al russo, peraltro con un vantaggio non indifferente.

Quel vantaggio, al netto delle particolarissime condizioni che si trovano a Madrid, si chiama terra rossa. Medvedev, è storia nota, pur sapendoci giocare non è esattamente il maggiore degli amanti del mattone tritato, mentre Cobolli ci è cresciuto e sta provando, ora, a costruire un numero di risultati in grado di portarlo più in alto possibile nella classifica mondiale.

Il match tra Flavio Cobolli e Daniil Medvedev sarà l’ultimo sul campo intitolato ad Arantxa Sanchez, il cui programma inizia alle ore 11:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport (canale da definire), oltre che in diretta streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA COBOLLI-MEDVEDEV , ATP MADRID 2026

Martedì 28 aprile – Stadio Arantxa Sanchez

Sessione diurna

Ore 11:00 Etcheverry (ARG) [25]-Fils (FRA) [21] – Ottavi ATP

Lehecka (CZE) [11]-Musetti (ITA) [6] – Ottavi ATP

Tsitsipas (GRE)-Ruud (NOR) [12] – Ottavi ATP

Sessione serale

Ore 1ì9:00 F. Cerundolo (ARG) [16]-Blockx (BEL) – Ottavi ATP

Medvedev [7]-Cobolli (ITA) [10] – Ottavi ATP – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire)

PROGRAMMA COBOLLI-MEDVEDEV: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire)

Diretta streaming: Sky Go, Now e Tennis Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.