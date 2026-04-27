Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming

Martedì 28 aprile, per quanto concerne l’ATP Masters 1000 di Madrid (Spagna), si disputeranno tutti gli ottavi di finale del tabellone principale di singolare maschile: l’azzurro Lorenzo Musetti, numero 6 del seeding, affronterà il ceco Jiri Lehecka, testa di serie numero 11.

L’incontro si disputerà sull’Arantxa Sanchez Stadium e sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 11.00, e si giocherà dopo Etcheverry-Fils: si tratta del quarto incrocio tra i due sul circuito maggiore, con Lehecka in vantaggio per 2-1 nei precedenti, anche se Musetti ha vinto l’ultima sfida, l’unica sulla terra, a Montecarlo 2025.

Il match tra Lorenzo Musetti e Jiri Lehecka del torneo di Madrid (Spagna) sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. La Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

