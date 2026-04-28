LIVE Cobolli-Medvedev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro sogna l’approdo ai quarti

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Flavio Cobolli e il russo Daniil Medvedev, valido per gli ottavi di finale dell’ATP di Madrid, secondo Masters 1000 sulla terra battuta dopo quello di Montecarlo vinto dal nostro Jannik Sinner in finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, adesso infortunato.

Il tennista romano ha raggiunto i primi ottavi di finale nel torneo spagnolo della sua carriera dopo aver battuto al secondo turno l’argentino Ugo Carabelli per 2-1, soffrendo e rimontando l’avversario, mentre al terzo ha superato agilmente il classe 2004 Vallejo, eliminato con un netto 2-0. L’azzurro sta dimostrando un grandissimo stato di forma dopo la finale, purtroppo persa, all’ATP 500 di Monaco giocata contro lo statunitense Ben Shelton.

Per quanto riguarda Medvedev, l’ex numero 1 al Mondo ha superato al secondo turno l’ungherese Fabian Marozsan solo al terzo set mentre ne sono bastati due per eliminate il norvegese Budkov Kjaer, classe 2004 che ha ancora tempo per dimostrare a tutti il suo talento. Sono due gli scontri diretti tra Cobolli e il tennista russo, con quest’ultimo che non ha mai lasciato un set al romano.

Il match tra Cobolli e Medvedev sarà il quinto incontro sull’Arantxa Sanchez Stadium e il secondo dalle 19.00. I due tennisti seguiranno la sfida tra l’argentino Cerundolo e il belga Blockx, mentre dalle 11.00 giocheranno in ordine Etcheverry contro Fils, Lehecka contro il nostro Lorenzo Musetti e, infine, Tsitsipas contro il campione in carica Ruud. Segui l’intera partita in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!