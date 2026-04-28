LIVE Italia-Finlandia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: quinto impegno del girone per Mosaner/Constantini

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Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Finlandia, quinta sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera. Archiviata la prima battuta d’arresto nel torneo, l’Italia è pronta a ripartire subito nel quinto impegno del round robin ai Mondiali 2026 di curling doppio misto. Sul ghiaccio di Ginevra, Stefania Constantini e Amos Mosaner affronteranno la Finlandia nella sessione mattutina di martedì 28 aprile, con l’obiettivo di tornare immediatamente al successo e difendere una posizione di vertice nel gruppo B.

Il percorso degli azzurri resta comunque estremamente positivo. Dopo le tre vittorie iniziali contro Cechia (7-5), Ungheria (9-4) e Germania, la coppia tricolore ha ceduto soltanto all’extra end contro il Canada, al termine di una sfida combattutissima e decisa da episodi. Il 6-5 finale contro i nordamericani ha interrotto l’imbattibilità, ma ha confermato allo stesso tempo la competitività di Constantini e Mosaner, capaci di giocarsela alla pari contro una delle principali favorite per il titolo. La reazione, ora, diventa fondamentale. In un girone equilibrato e lungo come quello del round robin, ogni partita può incidere in maniera determinante sulla classifica, soprattutto nella corsa al primo posto che garantisce l’accesso diretto alle semifinali. L’Italia, attualmente con un bilancio di 3 vittorie e 1 sconfitta, è chiamata a non perdere terreno rispetto al Canada e a consolidare la propria posizione nelle prime tre.

Di fronte ci sarà una Finlandia che, almeno in questa fase iniziale, ha faticato a trovare continuità. La formazione nordica ha aperto il torneo con una vittoria sofferta contro l’Ungheria (5-4), ma nelle uscite successive ha incontrato diverse difficoltà, incassando sconfitte pesanti come il 4-10 contro il Canada e il 2-7 contro la Corea del Sud. Nell’ultimo turno è arrivato un successo importante contro la Scozia (8-7), che ha ridato fiducia a una squadra comunque capace di esprimere un curling solido quando riesce a trovare ritmo.

Proprio per questo motivo, la sfida contro la Finlandia non può essere sottovalutata. Gli avversari hanno dimostrato di poter essere pericolosi, soprattutto nelle partite equilibrate, e cercheranno di sfruttare eventuali cali di tensione degli azzurri. Servirà quindi un’Italia concentrata fin dal primo end, pronta a imporre il proprio ritmo e a sfruttare al meglio il martello. Constantini e Mosaner hanno già dimostrato nel corso del torneo di possedere qualità tecniche superiori e una grande lucidità tattica, elementi che dovranno emergere nuovamente per evitare sorprese. Dopo la beffa contro il Canada, la parola d’ordine è ripartire subito, trasformando la delusione in energia positiva.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Finlandia, quinta sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00. Buon divertimento a tutti.