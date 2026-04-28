LIVE Italia-USA, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: partita delicata per gli azzurri

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Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-USA, sesta sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera. L’Italia deve voltare pagina in questa giornata. Dopo la prima sconfitta nel round robin dei Mondiali 2026 di curling doppio misto, arrivata all’extra end contro il Canada, Stefania Constantini e Amos Mosaner tornano sul ghiaccio di Ginevra per affrontare gli Stati Uniti nella sesta sfida del proprio cammino iridato. Un appuntamento importante per riprendere immediatamente slancio e consolidare il secondo posto nel gruppo B.

Il bilancio azzurro resta di alto profilo: tre vittorie e una sola sconfitta. Constantini e Mosaner hanno superato all’esordio la Cechia per 7-5, poi hanno dominato l’Ungheria per 9-4 e piegato la Germania per 10-7 al termine di una sfida ricca di colpi di scena. Contro il Canada è arrivato invece un ko amaro, 6-5 all’extra end, in uno scontro diretto per il primato giocato punto a punto. Gli azzurri hanno anche rubato la mano nel settimo end, portandosi sul 5-4, ma i canadesi sono riusciti a trascinare la partita oltre l’ottava ripresa e a imporsi nel supplementare.

Ora la sfida agli USA diventa un passaggio da non sbagliare. La coppia statunitense composta da Rach Kawleski e Connor Kauffman è ancora ferma a quota zero vittorie dopo quattro partite, ma il valore assoluto degli Stati Uniti nel curling impone comunque massima attenzione. Il percorso americano è stato fin qui molto complicato: sconfitta all’esordio per 7-6 contro la Germania, poi pesante ko contro la Svizzera per 12-2, altro stop contro il Canada per 7-3 e nuova battuta d’arresto con la Cechia per 11-6. Un cammino negativo, che ha relegato gli USA all’ultimo posto del girone B con un bilancio di 0-4.

Proprio questa situazione può però rendere l’avversario insidioso. Gli Stati Uniti non hanno più molto margine d’errore e cercheranno una reazione d’orgoglio per rientrare almeno nella lotta playoff. L’Italia, al contrario, deve evitare cali di concentrazione e imporre fin dall’inizio la propria superiorità tecnica, facendo valere la qualità al tiro, la gestione del martello e la lucidità tattica nei momenti più delicati. Nel gruppo B il Canada guida a punteggio pieno con quattro successi, mentre l’Italia è seconda con 3 vittorie e 1 sconfitta. Solo la prima classificata accederà direttamente alle semifinali, mentre seconda e terza dovranno passare dai playoff. Per questo motivo ogni partita assume un peso specifico elevatissimo.

Contro gli USA, Constantini e Mosaner sono chiamati a una risposta immediata. Vincere significherebbe cancellare subito la delusione del ko con il Canada, rafforzare la posizione in classifica e rilanciare con decisione la corsa verso la zona medaglie.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-USA, sesta sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 19.00. Buon divertimento a tutti.