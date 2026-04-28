LIVE Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’inventiva contro la potenza

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Lorenzo Musetti ed il ceco Jiri Lehecka. Quarto confronto diretto tra i due tennisti con l’azzurro in svantaggio per 2-1. Il vincente dell’incontro troverà ai quarti di finale uno tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry ed il francese Arthur Fils.

Musetti, ventiquattrenne di Carrara, si presenta all’appuntamento madrileno a margine di un primo assaggio di stagione sulla terra non entusiasmante. L’azzurro è stato subito sconfitto a Montecarlo dal padrone di casa Vacherot, per poi cedere ai quarti di finale di Barcellona sotto i colpi del francese Fils. Lorenzo deve ritrovare il feeling con l’amato rosso, e soprattutto sbloccarsi a livello mentale per tornare ai livelli che tutti conosciamo. Nei primi turni ha superato in due parziali il polacco Hurkacz e l’olandese Griekspoor.

Dal canto suo Lehecka, ventiquattrenne di Mlada Boleslav (Cechia), arriva agli ottavi del Masters iberico dopo aver sconfitto in tre set il cileno Tabilo, ed in due l’americano Michelsen. Numero 14 del ranking ATP, fa della potenza e dei colpi esplosivi il suo marchio di fabbrica. Non disdegna sortite a rete, ma spesso la poca dimestichezza con il tocco gli fa commettere errori grossolani.

La sfida di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Lorenzo Musetti ed il ceco Jiri Lehecka sarà il secondo match dalle 11.00 sull’Arantxa Sanchez Stadium dopo Etcheverry-Fils. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!