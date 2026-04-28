LIVE Sinner-Norrie, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’atipico britannico ha sconfitto 3 volte Alcaraz

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Il programma del match Sinner-Norrie

Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, ed il britannico Cameron Norrie, numero 19 del tabellone, valido per il quarto turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2026 di tennis.

L’italiano è alla ricerca del quinto titolo consecutivo in un Masters 1000 dopo Parigi 2025, Indian Wells, Miami e Montecarlo 2026: l’azzurro ha vinto gli ultimi 24 match disputati in tornei di questa categoria, portando a casa, in questi incontri, 48 set dei 50 giocati.

Il match degli ottavi di singolare che vedrà protagonisti l’azzurro ed il britannico sarà il primo del programma di oggi, martedì 28 aprile, sul Manolo Santana Stadium, ed avrà inizio alle ore 11.00: non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra Sinner e Norrie.

La sfida tra Sinner e Norrie sarà la prima di giornata: il match inizierà alle ore 11.00. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida di singolare tra l’azzurro Jannik Sinner ed britannico Cameron Norrie, valido per il quarto turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2026 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!