Sport in tv oggi (martedì 14 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 14 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sui diversi tornei di tennis che caratterizzano la settimana. La stagione sulla terra rossa è entrata nel vivo e i tennisti italiani cercheranno di farsi trovar pronti. A Barcellona saranno in campo Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, mentre a Monaco di Baviera risponderanno all’appello Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Nel circuito femminile, sarà Elisabetta Cocciaretto a fare il proprio esordio nel torneo di Rouen.

Allargando gli orizzonti, in primo piano la prima giornata dei campionati italiani di nuoto a Riccione. Tradizionale appuntamento nell’impianto romagnolo nel quale saranno assegnati i primi titoli nazionali e si andrà a definire l’elenco dei qualificati alla rassegna continentale di Parigi. Qualificazione invece per i Mondiali 2027 che riguarda la Nazionale italiana di calcio femminile. Le azzurre guidate da Andrea Soncin sfideranno la Serbia in trasferta, con l’assoluta necessità di conquistare i tre punti. Questo e altro da seguire quest’oggi…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 14 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 14 aprile

09:00 Taekwondo, Mondiali junior 2026: terza giornata (sessione mattutina) – Diretta streaming sul canale Youtube World Taekwondo.

10:00 Nuoto, Campionati italiani 2026: prima giornata (sessione mattutina) – Nessuna copertura tv / streaming.

11:00 Snooker, Mondiali 2026: qualificazioni – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

11:00 Tennis, ATP Barcellona 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 11:00 alle 18:45, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sonego vs Martinez 1° match e inizio programma alle 11:00; Musetti vs Landaluce 2° match e inizio programma alle 11:00)

11:00 Tennis, ATP Monaco di Baviera 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 11:00 alle 18:45, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Darderi vs Zhang 1° match e inizio programma alle 11:00; Cobolli vs Dedura 2° match e inizio programma alle 11:00)

11:30 Tennis, WTA Rouen 2026: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) dalle 11:00 alle 18:45, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW.

(Cocciaretto vs Charaeva 3° match e non prima dalle 15:00)

12:30 Tennis, WTA Stoccarda 2026: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) dalle 11:00 alle 18:45, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW.

14:51 Ciclismo, O Gran Camiño 2026: prima tappa – Diretta streaming dalle 15:30 su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

18:00 Taekwondo, Mondiali junior 2026: terza giornata (sessione serale) – Diretta streaming sul canale Youtube World Taekwondo.

18:00 Nuoto, Campionati italiani 2026: prima giornata (sessione serale) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

18:15 Calcio femminile, qualificazioni Mondiali 2027: Serbia vs Italia – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.

19:00 Calcio, Serie B 2026: Catanzaro vs Modena – Diretta streaming su DAZN e LAB Channel.

21:00 Calcio, Champions League 2026: Liverpool vs PSG – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW (prevista Diretta Gol Champions League su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW)

21:00 Calcio, Champions League 2026: Atletico Madrid vs Barcellona – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW (prevista Diretta Gol Champions League su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW)