LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: subito Ceccon nei 50 stile! Rientra Benedetta Pilato, attesa per Quadarella

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2026 in vasca lunga. Cinque giorni per disegnare la prima fisionomia dell’Italia del nuoto che guarderà agli Europei di Parigi di agosto. Alla piscina comunale di Riccione si alza il sipario sugli Assoluti Primaverili Unipol, in programma dal 14 al 18 aprile, con numeri da grande evento: 687 atleti, di cui 372 uomini e 315 donne, in rappresentanza di 164 società, per un totale di 1427 presenze gara e 109 staffette. È il primo grande snodo della stagione in vasca lunga, un passaggio che assegna titoli italiani ma soprattutto mette in palio una fetta importante del futuro azzurro.

La prima giornata propone subito un programma denso e ricco di indicazioni tecniche. Si comincia alle 10 del mattino con le batterie dei 50 dorso uomini, seguite dalle serie lente degli 800 stile libero donne, dai 400 stile libero uomini, dai 100 rana donne, dai 50 farfalla uomini, dai 400 misti donne e dai 50 stile libero uomini. Dalle 18 il via alle finali, con una sessione serale che promette subito contenuti di rilievo. Il senso tecnico della manifestazione è chiarissimo: Riccione rappresenta la prima porta d’accesso verso gli Europei di Parigi. I criteri sono severi e premiano chi saprà unire piazzamento e crono. La vittoria del titolo italiano costituisce il primo canale di qualificazione, ma conteranno anche i tempi-limite nuotati in finale A, mentre un’ulteriore finestra resterà aperta al Settecolli di giugno.

L’apertura è affidata ai 50 dorso uomini, gara rapidissima ma non per questo secondaria, perché offre una fotografia interessante della velocità italiana a dorso. Il miglior accredito appartiene a Francesco Lazzari con 24”19, davanti a Lorenzo Mora in 24”28 e a Michele Lamberti in 24”35. È una prova che si annuncia molto raccolta, con diversi specialisti racchiusi in pochi decimi e con la sensazione che la finale possa essere decisa da dettagli minimi, tra partenza, subacquea e precisione dell’arrivo. Alle spalle dei primi tre proveranno a inserirsi nuotatori come Daniele Del Signore, Pietro Rosi e Lorenzo Glessi, in un contesto in cui anche chi parte leggermente più indietro può pensare a un salto di qualità.

Subito dopo arriverà uno dei temi più solidi e riconoscibili del nuoto azzurro, gli 800 stile libero femminili, con Simona Quadarella naturalmente al centro della scena. La romana parte con il miglior tempo di iscrizione in 8’12”81 e sembra avere un margine netto sul resto del campo. Dietro di lei, però, c’è una gara che merita attenzione perché può raccontare molto del ricambio e della profondità del mezzofondo azzurro. Emma Giannelli è accreditata di 8’29”65, Bianca Nannucci di 8’32”83, poi ci sono Noemi Cesarano, Lucrezia Domina e Antonietta Cesarano. Se per Quadarella, di ritorno dall’Australia, l’obiettivo è soprattutto confermare il proprio status e avvicinarsi agli standard internazionali, alle sue spalle si gioca una partita significativa per capire quali profili possano affiancarla nel corso della stagione. È una gara che, pur con una favorita chiarissima, offre motivi di interesse anche nella lotta per il podio e per i piazzamenti di prospettiva.

I 400 stile libero uomini rappresentano forse una delle prove più tecnicamente dense del giorno. Il miglior accredito è quello di Marco De Tullio con 3’44”89, davanti a Davide Marchello (3’47”88) e ad Alessandro Ragaini (3’48”24), con Matteo Lamberti appena dietro in 3’49”37. È una gara che mette insieme esperienza, qualità di fondo e una concorrenza molto distribuita, con tanti atleti capaci di restare in zona alta. Da seguire anche Filippo Bertoni, Francesco Volpe, Matteo Diodato, Ivan Giovannoni. In queste prove di mezzofondo veloce Riccione può cominciare a dire se l’Italia abbia già riferimenti consolidati o se ci sarà bisogno di aspettare ulteriori verifiche.

Molto attesi anche i 100 rana donne, una delle gare più dense dell’intero programma inaugurale. In testa al ranking c’è Anita Bottazzo, proveniente dagli USA, con 1’05”61, davanti a Lisa Angiolini (1’06”01) e ad Arianna Castiglioni (1’06”22). Ma l’attenzione inevitabilmente si allarga anche a Benedetta Pilato, accreditata di 1’06”73, al rientro in un contesto altamente competitivo e chiamata a rilanciare il proprio percorso in una specialità che, negli ultimi anni, ha visto crescere la concorrenza interna. Dietro ci sono atlete come Francesca Zucca, Irene Burato, Irene Mati e Giulia Verona, in una gara che unisce qualità assoluta e notevole profondità. I 50 farfalla uomini propongono un altro confronto di alto livello. Il primo tempo è quello di Simone Stefanì con 22”63, seguito da Michele Busa con 22”94 e ancora da Francesco Lazzari con 23”15. Nelle posizioni immediatamente successive compaiono nomi di peso come Andrea Candela, Daniele Momoni, Federico Burdisso e Alberto Razzetti, a conferma di un livello medio molto alto.

Nei 400 misti donne si ritrova un’altra gara di spessore, guidata da Sara Franceschi in 4’40”28 e da Anna Pirovano in 4’40”55. Alle loro spalle si affaccia una generazione interessante, con Giada Alzetta, Claudia Di Passio, Francesca Fresia e Ludovica Patetta. La sessione sia mattutina che serale si chiuderà con i 50 stile libero uomini, prova che richiama nomi di altissimo profilo e che promette spettacolo puro. Il miglior accredito è di Leonardo Deplano in 21”52, seguito da Lorenzo Ballarati (21”68) e da Lorenzo Zazzeri (21”87). Ma il cast è di quelli da finale di livello internazionale: Giovanni Guatti, Andrea Candela, Alessandro Miressi, Manuel Frigo e soprattutto Thomas Ceccon, iscritto con 22”33. Per Ceccon, di ritorno alle gare in Italia dopo il periodo di lavoro in Australia, sarà subito un test molto interessante, pur in una gara che non è la sua specialità principale. Anche qui, però, il livello è talmente alto da rendere ogni turno già selettivo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2026 in vasca lunga a Riccione: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.00 con la sessione mattutina dedicata alle batterie e alle serie più lente, mentre quella pomeridiana con finali e serie veloci è in programma alle 18.00. Buon divertimento!