LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il Redebus può cambiare tutto, finale senza respiro

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Tour of the Alps 2026. 167.8 km da Arco a Trento con 4000 metri di dislivello da affrontare per una frazione che non concede scampo dal primo all’ultimo chilometro di gara. Appuntamento alle 10.45 con la partenza ufficiale della tappa che con ogni probabilità deciderà le sorti della classifica generale guidata finora da Giulio Pellizzari.

Dopo appena 8 chilometri dalla partenza scatterà il GPM di Passo Bordela (14.8 km al 6.9% di pendenza media). Salita sulla quale nascerà la fuga della prima ora, al cui termine inizierà una veloce discesa che proietterà il gruppo in Valsugana. Da quel punto si continuerà a salire verso Passo Redebus (12.9 km al 6.8% di pendenza media). Al termine del secondo ed ultimo GPM di giornata inizierà una discesa irregolare intervallata da diversi strappi tra cui quello di Brusago con pendenze costantemente in doppia cifra. Ultimi 25 chilometri nervosi con gli strappi di Sant’Agnese e Povo che strizzano l’occhio all’attacco decisivo.

Sarà sfida tra gli uomini di classifica con Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) che dovrà difendersi dagli assalti della INEOS Grenadiers. Sia Thymen Arensman che Egan Bernal tallonano da vicinissimo il giovane marchigiano, e sicuramente insceneranno una tattica offensiva. Attenzione nuovamente a Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), che dopo essere uscito di classifica ha dimostrato di aver ritrovato la gamba giusta conquistando la terza tappa. Occhi puntati inoltre su Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) e Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), e sull’infinito Domenico Pozzovivo (Solution Tech NIPPO Rali).

La quarta tappa del Tour of the Alps 2026, 167.8 km da Arco a Trento, inizierà alle 10.45. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!