Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Arco-Trento: orari, tv, percorso, favoriti. Pidcock ci riprova

Quarta tappa per il Tour of the Alps 2026. In scena oggi la frazione che parte da Arco e giunge a Trento, valida anche per la Coppa Italia delle Regioni 2026. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso, i favoriti e il programma.

PERCORSO

Il copione somiglierà a quello del giorno precedente in quella che può essere la frazione regina dell’edizione 2026 con i suoi 3600 metri di dislivello. Poco dopo il via si scalerà il Passo Bordala (14,8 km al 6,9%), superato il quale si scenderà nella valle dell’Adige, per poi risalire in direzione di Vigolo Vattaro. Una breve e tortuosa discesa porterà ai piedi del Passo del Redebus (12,9 km al 6,8%). I corridori affronteranno poi un circuito di 37 chilometri composto da un segmento abbastanza irregolare che si concluderà all’inizio dell’ascesa di Brusago, caratterizzata da tre chilometri iniziali costantemente in doppia cifra. Il gruppo punterà verso il traguardo per un finale nervoso e tecnico nel quale si affronteranno un paio di strappi, compreso quello di Povo, scollinato il quale mancheranno poco meno di dieci chilometri all’arrivo.

FAVORITI

Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) va a caccia del bis, con nuovamente Tommaso Dati (Team UKYO) a sfidarlo. Da capire se prima però non ci sarà la sfida tra i big in chiave classifica generale: a sfidarsi in chiave Maglia Verde ci saranno Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) e la coppia INEOS Grenadiers formata da Egan Bernal e Thymen Arensman.

PROGRAMMA QUARTA TAPPA TOUR OF THE ALPS 2026

Giovedì 23 aprile – Arco-Trento (167,8 km)

Orario di partenza: 10.45

Orario di arrivo: 14.30 circa

DOVE VEDERE LA QUARTA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (dalle 13:25)

Diretta streaming: RaiPlay dalle 13:25; Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max dalle 13:25 alle 14:30, per abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport