LIVE Venezia-Schio, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa possono chiudere i conti

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Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di gara-2 delle finali Scudetto della Serie A1 di basket femminile. Questa sera, alle ore 20.15 nel Palasport Taliercio, si alzerà infatti il sipario sulla seconda sfida tra l’Umana Reyer Venezia e la Famila Beretta Schio. Il match di questa sera potrebbe essere già decisivo. In caso di vittoria la formazione di casa alzerà infatti il quarto Scudetto della sua storia.

Facendo un passo indietro, la serie tra le due compagini più forti d’Italia è stata inaugurata lunedì con il successo a sorpresa in trasferta di Venezia. Schio, davanti ai propri tifosi, ha fallito l’opportunità di conquistare il primo punto e questa sera dovrà giocare un match da dentro o fuori. In caso di vittoria delle orange (si ribalterebbe nuovamente il fattore casa), gara-3 sarà disputata al PalaRomare di Schio domenica 26.

Impresa non impossibile per la squadra più titolata d’Italia che in trasferta, ha già battuto le granata due volte (una in campionato ed una in Eurolega). Nell’ultimo match giocato al Taliercio però, è stata la Reyer ad avere la meglio, escludendo Schio dall’Eurolega. Venezia dovrà affidarsi nuovamente a Santucci e Charles per blindare il successo mentre alla Famila ci si aspetta di più da Zandalasini e Shepard, apparse non lucide in gara-1.

Ci aspetta quindi una gara-2 fondamentale per il percorso delle due squadre. La palla a due verrà alzata alle 20.15. OA Sport, come sempre, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale della partita, per non perdervi neanche un canestro e per scoprire se la Reyer Venezia alzerà già questa sera lo scudetto o tutto sarà rimandato in gara-3. Buon divertimento!