ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 23 aprile, ordine di gioco, streaming, azzurri in campo

Oggi, giovedì 23 aprile, giornata di incontri nel torneo 1000 “Combined” di Madrid. Uomini e donne si contenderanno nella capitale spagnola l’ambito titolo sulla terra rossa della Caja Magica. Le attese non mancano per un evento che sarà un banco di prova nel percorso che porterà al Roland Garros, seppur su campi con una superficie diversa in termini di velocità rispetto a quella di Parigi.

In casa Italia, ci sarà la sola Jasmine Paolini a tenere alto il vessillo italico. La n.9 del mondo affronterà la tedesca Laura Siegemund e l’obiettivo è ritrovare il proprio tennis, disperso nelle ultime settimane. L’azzurra viene da un periodo non particolarmente brillante in cui il suo gioco di qualità e razionale ha lasciato spazio alla “anarchia”.

La prestazione a Stoccarda, evento che ha preceduto quello in terra iberica, è stata un po’ l’emblema. L’uscita di scena all’esordio contro la turca Zeynep Sönmez ha fatto emergere certe problematiche anche emotive in Jasmine. L’azzurra proverà a riprendere il filo del discorso interrotto. A Madrid, in generale, ci saranno gli esordi anche della n.1 del mondo, Aryna Sabalenka, e della polacca Iga Swiatek, attese per verificare la loro condizione.

La giornata di match del torneo “Combined” di Madrid andrà in scena quest’oggi, giovedì 23 aprile. La copertura televisiva sarà offerta dai canali di Sky Sport (Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211)); in streaming su SkyGo, NOW per il tabellone maschile e femminile. Su Tennis Tv si potrà seguire solo l’andamento dei match degli uomini. Su SuperTennis HD in tv e in streaming su supertennis.tv e SuperTennix saranno trasmesse le partite delle donne. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto tra Jasmine Paolini e Laura Siegemund.

ATP MADRID 2026 OGGI

Giovedì 23 aprile

Manolo Santana Stadium – ore 11:00

Pablo Carreno Busta ESP vs Marton Fucsovics HUN

Iga Swiatek POL vs Daria Snigur UKR (Non prima 13:00)

Aryna Sabalenka BLR vs Peyton Stearns USA

Camilo Ugo Carabelli ARG vs Gael Monfils FRA

Mirra Andreeva RUS vs Panna Udvardy HUN (Non prima 19:00)

Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00

Anna Bondar HUN vs Elina Svitolina UKR

Jaume Munar ESP vs Alexander Shevchenko KAZ

Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Grigor Dimitrov BUL

Camila Osorio COL vs Naomi Osaka JPN (Non prima 17:00)

Martin Landaluce ESP vs Adam Walton AUS

Stadium 3 – ore 11:00

Belinda Bencic SUI vs Petra Marcinko CRO

Jessica Bouzas Maneiro ESP vs Diana Shnaider RUS

Patrick Kypson USA vs Stefanos Tsitsipas GRE

Marco Trungelliti ARG vs Daniel Merida ESP

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Reilly Opelka USA

Court 4 – ore 11:00

Terence Atmane FRA vs Miomir Kecmanovic SRB

Fabian Marozsan HUN vs Ethan Quinn USA

Laura Siegemund GER vs Jasmine Paolini ITA

Magda Linette POL vs Iva Jovic USA

Hailey Baptiste USA vs Kaitlin Quevedo ESP

Court 5 – ore 11:00

Yuliia Starodubtseva UKR vs Jaqueline Cristian ROU

Dalma Galfi HUN vs Anna Kalinskaya RUS (Non prima 13:00)

Alycia Parks USA vs Ann Li USA

Leylah Fernandez CAN vs Julia Grabher AUT

Court 6 – ore 11:00

Cristian Garin CHI vs Alexander Blockx BEL

Nuno Borges POR vs Mariano Navone ARG

Vilius Gaubas LTU vs Sebastian Baez ARG

Daniel Altmaier GER vs Juan Manuel Cerundolo ARG

Court 7 – ore 11:00

Alexandra Eala PHI / Zeynep Sonmez TUR vs Hao-Ching Chan TPE / Fanny Stollar HUN

Xinyu Wang CHN vs Laura Samson CZE (Non prima 12:00)

Coco Gauff USA / Robin Montgomery USA vs Irina Khromacheva RUS / Giuliana Olmos MEX

Lyudmyla Kichenok UKR / Desirae Krawczyk USA vs Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA

Court 8 – ore 11:00

Yannick Hanfmann GER vs Marcos Giron USA

Alexei Popyrin AUS vs Martin Damm USA

Marta Kostyuk UKR / Clara Tauson DEN vs Aldila Sutjiadi INA / Janice Tjen INA

Elise Mertens BEL / Shuai Zhang CHN vs Sorana Cirstea ROU / Anna Kalinskaya RUS

PROGRAMMA ATP MADRID 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211) per tabellone maschile e femminile; SuperTennis HD solo per tabellone femminile.

Diretta streaming: SkyGo, NOW (tabellone maschile+femminile), Tennis Tv (tabellone maschile); supertennis.tv, SuperTennix (tabellone femminile)

Diretta testuale: OA Sport (Paolini vs Siegemund)