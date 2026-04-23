Venezia-Schio oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-2, tv, programma, streaming

Oggi potrebbero succedere tante cose. Venezia-Schio (ore 20.15), gara-2 della finale scudetto, è destinata ad avere due inevitabili sorti. Una: l’eventuale scudetto della Reyer. L’altra: il ritorno al PalaRomare in caso di vittoria del Famila. Com’è come non è, intanto al Taliercio è tutto esaurito.

Sarà la notte della potenziale quarta volta dell’Umana, che a Schio ha mostrato grande carattere e capacità di tenere tatticamente il punto in maniera invidiabile. O sarà la notte del riscatto della squadra di Giorgios Dikaioulakos, attesa a un cambiamento di un po’ tutto rispetto a gara-1. E, di fatto, si capirà se questi saranno gli ultimi 40 minuti di Giorgia Sottana, all’ultima finale scudetto di una carriera infinita. E con attorno un nutrito gruppo di giocatrici che, Schio o Venezia che sia, hanno visto in lei un mito senza tempo.

Gara-2 di finale scudetto tra Umana Reyer Venezia e Famila Schio si giocherà questa sera alle ore 20:15. Sarà possibile seguirla in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su RaiPlay. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA VENEZIA-SCHIO, FINALE SCUDETTO BASKET FEMMINILE 2026 OGGI

Giovedì 23 aprile

Ore 20:15 Umana Reyer Venezia-Famila Wuber Schio – Diretta tv su RaiSport

PROGRAMMA VENEZIA-SCHIO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport