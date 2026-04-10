Jannik Sinner non dà scampo ad Auger-Aliassime e torna in semifinale a Montecarlo dopo 2 anni

Continua la marcia nei Masters 1000 di Jannik Sinner. Dopo il Sunshine Double con i successi ad Indian Wells e Miami, il numero due del mondo ha raggiunto la semifinale in quel di Montecarlo. Dunque prosegue il cammino dell’altoatesino sulla terra rossa del Principato, giocando un match ai limiti della perfezione contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Un match sempre in controllo e vinto per 6-3 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco.

Si tratta della terza semifinale della carriera a Montecarlo per Sinner, che non è mai riuscito poi a raggiungere la finale. Per centrare questo traguardo dovrà vedersela con Alexander Zverev con cui ha vinto le ultime sette partite giocate. Il tedesco oggi è stato protagonista di una bella vittoria con il brasiliano Joao Fonseca in tre set per 7-5 6-7 6-3.

Una prestazione solida da parte di Sinner, che ha ottenuto il 79% dei punti quando ha servito la prima ed il 71% con la seconda. Alla fine i vincenti da paerte dell’azzurro sono stati 18 contro i 13 dell’avversario, mentre entrambi i giocatori hanno commesso lo stesso numero di errori non forzati (23).

Sinner ha in avvio due palle break, ma non riesce a sfruttarle anche per merito di Auger-Aliassime. Si procede seguendo i turni di servizio fino al sesto game quando Sinner con due palle corte consecutive si procura un’altra palla break. Il canadese commette doppio fallo e così il numero due del mondo allunga. Sinner non concede assolutamente nulla all’avversario ed al primo set point va a chiudere sul 6-3 con una prima esterna vincente.

La prima occasione per Auger-Aliassime arriva nel quarto game del secondo set, ma la palla break del canadese viene annullata dalla prima centrale dell’azzurro. Il settimo gioco parte con una risposta fenomenale di rovescio di Sinner, che poi si porta sul 15-40. La prima palla break viene annullato dall’ace del canadese, ma sulla seconda Sinner chiude lo scambio con uno smash in arretramento molto complicato e che fa esultare l’italiano. Sinner è implacabile nei successivi due turni di servizio e si prende il secondo set per 6-4, staccando il biglietto per la semifinale.