Sinner guarda oltre: “Zverev tostissimo da battere. Ho ricevuto i feedback che cercavo verso Roma e Parigi”

In conferenza stampa Jannik Sinner ha commentato il successo odierno ai danni del canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo, proiettandosi già verso la semifinale di domani con il tedesco Alexander Zverev e, più in generale, verso il prosieguo della stagione sulla terra battuta europea.

Sono otto le palle corte vincenti giocate quest’oggi: “Secondo me è un colpo che mette anche un po’ fuori bilanciamento l’avversario, perché comunque lo avvicini un po’ sulla linea e ti si aprono altri colpi. Secondo me questa è la funzione di questo colpo, oggi ho preparato la partita un po’ così, ma anche nel futuro, secondo me, sarà un colpo che cercheremo di migliorare, perché ti si aprono veramente tante giocate, però ancora non è naturale, ci devo ancora pensare. Sicuramente quest’anno già molto meglio dell’anno scorso, ed alla fine questa è la cosa più importante, cercare di fare progressi anche su questi colpi“.

Il prossimo avversario sarà il tedesco Alexander Zverev: “Mi aspetto che sarà molto aggressivo, mi aspetto che serverà molto bene, sarà un giocatore tostissimo da battere. Secondo me in questo torneo la cosa più importante è stare attento su quello che devo fare, a prescindere dal risultato di domani abbiamo ricevuto tanti feedback su questa superficie, tante cose dove possiamo migliorare dopo questo torneo, per poi essere pronti per Roma e Parigi. Questo è un po’ il motivo per cui abbiamo giocato qui. Semifinale di nuovo in un torneo importante, è un turno molto importante, quindi cerchiamo di riposarci di nuovo bene, domani sarà una partita difficilissima, però non vedo l’ora di scendere in campo, sarà comunque una bellissima atmosfera e cercherò di dare il meglio“.

I progressi con la risposta: “Secondo me è un po’ quello che sente il giocatore, se guardiamo la partita di ieri con Machak, quando ho avuto il 15-40 nel secondo set, che è un punto chiave, se magari mi metto dietro non serve così, faccio il punto e non finisce in quella maniera il secondo set, però io mi sono sentito di star vicino e non sempre posso essere perfetto, quindi è un po’ come mi sento, poi quando decido non mi faccio problemi. Ho sentito, per esempio, che lo smash, quello che ho fatto sulla palla break, andava fuori, però io mi sono sentito di tirarlo, poi magari se sbaglio non mi faccio neanche problemi, perché comunque è una mia decisione. Dall’altra parte per fare queste scelte devi farle in allenamento, devi avere anche il coraggio poi di farle in partita, però alla fine anche questo è un progresso che stiamo facendo, però secondo me siamo in una buona situazione in questo momento“.

George Russell è stato ospite nel suo box nel match odierno: “Siamo buoni amici ormai da un bel po’ di tempo, mi ha fatto piacere che è venuto da me nel box, quando io sono andato al Gran Premio, lui mi aveva invitato ad andare lì nel suo box, quindi siamo più che altro buoni amici, cerchiamo di supportarci a vicenda, e poi comunque parlare di certe situazioni anche con altri sportivi top è un bel riferimento“.

Le smorzate giocate di rovescio: “Sicuramente magari in allenamento tendi a fare giocate un po’ diverse, per sentire anche cosa ne esce, quindi la smorzata di rovescio sarà importante per il futuro, stiamo lavorando. Ancora non mi sento sicurissimo, anche con la smorzata di dritto ancora non è che mi senta tranquillissimo, però è un colpo che mi impongo parecchio di fare perché forse è la versione più facile per me, poi ognuno è diverso“.