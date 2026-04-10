Jannik Sinner: “Ho recuperato dalla partita di ieri, smash colpo decisivo nel 2° set”

Jannik Sinner approda in semifinale nell’ATP Masters 1000 di Montecarlo: l’azzurro piega nei quarti il canadese Felix Auger-Aliassime con lo score di 6-3 6-4 e domani nel penultimo atto se la vedrà con il tedesco Alexander Zverev. L’azzurro nella consueta intervista in campo analizza i miglioramenti rispetto al match di ieri con il ceco Tomas Machac negli ottavi.

L’azzurro recupera energie dal punto di vista fisico: “Ho fatto un passo in avanti, è stata una partita dura. Dovevo migliorare, sono contento perché ero stanco e ho recuperato dalla partita di ieri. Sono felice di essere tornato in semifinale in questo torneo. Cerco sempre di rischiare nei colpi, preferisco fare così“.

I dettagli su cui ha lavorato il numero 2 del mondo: “Ho provato a migliorare alcuni colpi come lo smash, che è stato decisivo nel 2° set. E’ stata un’ottima partita, intensa. Sono stato lì mentalmente, ho risposto bene e ora testa alla semifinale. Dovrò recuperare e vediamo come andrà“.