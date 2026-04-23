Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming

Comincia nel pomeriggio di venerdì 24 aprile il cammino di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Madrid 2026, affrontando il qualificato francese Benjamin Bonzi (n.104 del ranking, ma ex n.42) ai trentaduesimi di finale dopo aver usufruito di un bye al primo turno. Match d’esordio sulla carta abbastanza agevole per il numero 1 al mondo, che si presenta sui campi in terra battuta della Caja Magica da favorito d’obbligo per la conquista del titolo.

In assenza dell’infortunato Carlos Alcaraz (e del tennista più vincente di sempre a livello Slam Novak Djokovic), i riflettori sono inevitabilmente tutti puntati sul fuoriclasse italiano che ha la possibilità di entrare nella storia andando a caccia della quinta affermazione consecutiva nei tornei ATP di tipologia 1000, la quarta da inizio anno dopo il Sunshine Double e Montecarlo.

I precedenti sorridono al 24enne altoatesino, che ha sempre battuto il 29enne transalpino nei tre scontri diretti ufficiali andati in scena nel circuito maggiore. Sinner vinse piuttosto nettamente al secondo turno del Roland Garros 2020 per 3-0, concedendo invece un set a Bonzi sia ad Indian Wells nel 2022 (7-6 3-6 6-4) che sul veloce indoor a Rotterdam nel 2023 (6-2 3-6 6-1).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Bonzi, valevole per i trentaduesimi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (canale esatto ancora da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-BONZI ATP MADRID 2026

Venerdì 24 aprile

Pista Manolo Santana – Inizio alle ore 11.00

Q. Zheng vs S. Kenin

A seguire

E. Ruse vs E. Rybakina

A seguire, ma non prima delle 16.00

Jannik Sinner vs Benjamin Bonzi

PROGRAMMA SINNER-BONZI: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale esatto ancora da definire).

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.