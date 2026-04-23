Non cambia il tabellone di Jannik Sinner a Madrid: si salva il rimonta l’ultimo che gli ha strappato un set

Giornata di vigilia per Jannik Sinner, che venerdì 24 aprile farà il proprio esordio al Masters 1000 di Madrid: il numero 1 del mondo tornerà in campo dodici giorni dopo il trionfo al Masters 1000 di Montecarlo e si cimenterà sulla terra rossa della capitale spagnola, dove lo attenderà il francese Benjamin Bonzi. Il fuoriclasse altoatesino partirà con tutti i favoriti del pronostico contro un avversario al di fuori della top-100 del ranking ATP e proveniente dalle qualificazioni, ma dovrà stare attento a non sottovalutarlo, considerando anche le particolari condizioni di altitudine che contraddistinguono questo torneo.

Il campione in carica di Wimbledon ha avuto la meglio nei tre precedenti disputati contro il transalpino, reduce dal successo nel derby di primo turno con Droguet, e punta senza mezzi termini al terzo turno, dove se la dovrebbe vedere contro il vincente del confronto tra il canadese Gabriel Diallo (testa di serie numero 32 del seeding) e il danese Elmer Moeller, qualificato che ha battuto il nostro Federico Cinà al primo turno. Questi sono i primi passi che attendono Jannik Sinner sul mattone tritato iberico e il tabellone non ha subito scossoni in vista di un potenziale ottavo di finale, dato che Tomas Machac si è salvato al terzo set.

Il numero 41 del ranking ATP è infatti riuscito a rimontare dopo aver perso il primo parziale contro l’argentino Francisco Comesana (numero 105): si tratta di un rivale molto quotato, l’ultimo in grado di strappare un set al nostro portacolori (agli ottavi di Montecarlo, quando Sinner ebbe la meglio per 6-1, 6-7, 6-3) e che potrebbe creare dei grattacapi al nostro portacolori, comunque avanti per 4-0 nei precedenti.

Il ceco è ora atteso dal britannico Cameron Norrie (testa di serie numero 19), prima di un potenziale terzo turno contro lo statunitense Tommy Paul (ampiamente favorito contro l’argentino Tirante): da questo confronto uscirà l’eventuale avversario di Sinner per gli ottavi di finale a Madrid.