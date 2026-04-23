Esordio per Jasmine Paolini a Madrid. In campo le prime big. Al maschile occhio a Tsitsipas e Landaluce

Sarà solo un il match che interesserà i tifosi italiani in questa giornata a Madrid. Nel torneo femminile tocca infatti a Jasmine Paolini, che cerca il riscatto dopo la brutta prestazione a Stoccarda. Sulla terra rossa spagnola la toscana, numero otto del seeding, affronterà la tedesca Laura Siegemund. Serve una vittoria soprattutto per scacciare via i cattivi pensieri ed anche una prestazione che possa ridare un po’ di coraggio e serenità alla vincitrice degli ultimi Internazionali d’Italia.

Un programma di giornata che vede non solo l’esordio di Paolini, ma anche di alcune big, su tutte Aryna Sabalenka ed Iga Swiatek. La bielorussa, numero uno del mondo, comincerà la sua avventura contro l’americana Peyton Stearns ed il suo match sarà preceduto proprio dalla sfida della polacca, che dovrà vedersela con la qualificata ucraina Daria Snigur.

Doppio impegno ungherese, invece, per l’ucraina Elina Svitolina e la russa Mirra Andreeva, che affronteranno rispettivamente Anna Bondar e Petra Udvardy. Altro match interessante quello che mette di fronte la giapponese Naomi Osaka alla colombiana Camila Osorio, mentre la svizzera Belinda Bencic se la vedrà con la croata Petra Marcinko.

Passando al tabellone maschile si completano i match di primo turno, dopo una giornata di ieri disastrosa per i colori azzurri, visto che sono arrivate ben quattro sconfitte. Fari puntati soprattutto sulle sfide che vedono protagonisti la wild card spagnola Martin Landaluce ed il greco Stefanos Tsitsipas, che se la vedranno rispettivamente contro l’australiano Adam Walton e lo statunitense Patrick Kypson.

Alexander Zverev conoscerà il nome del suo primo avversario, che sarà il vincitore del match tra l’argentino Mariano Navone e il portoghese Nuno Borges. Attenzione anche a Gael Monfils, con il veterano francese che affronterà l’argentino Camilo Ugo Carabelli e il vincente sfiderà Flavio Cobolli. Anche Luciano Darderi attende il suo prossimo sfidante ed uscirà dall’incontro che mette di fronte il tedesco Daniel Altmaier e l’argentino Juan Manuel Cerundolo.