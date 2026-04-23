Tour of the Alps 2026, arriva la fuga e vince Lennart Jasch. Pellizzari resta leader

Arriva la fuga nella quarta tappa del Tour of the Alps 2026, valida anche per la Coppa Italia delle Regioni 2026. A conquistare la vittoria più bella della carriera è il tedesco classe 2000 Lennart Jasch. L’alfiere della Tudor Pro Cycling Team è stato abile ad arrivare in solitaria sul traguardo di Trento anticipando il gruppo. Resta leader della classifica generale Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe).

Cinque corridori sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Lennart Jasch (Tudor), Rainer Kepplinger (Bahrain-Victorious), Sean Quinn (EF Education-EasyPost), Christopher Jensen (Jayco AlUla) e Simone Raccani (Team UKYO). Il gruppo ha lasciato spazio, gestendo la situazione con la squadra del leader della classifica generale, la Red Bull – BORA – hansgrohe.

La situazione è leggermente cambiata andando verso lo strappo di Sant’Agnese ad una ventina di chilometri dal traguardo: attacco in solitaria di Jasch davanti, da dietro è partito Juan Felipe Rodriguez (EF Education – EasyPost), mentre in gruppo si è messa a dettare il gruppo la Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team.

Sull’ultimo strappo di giornata, quello di Povo, ha provato uno scatto Giulio Pellizzari, ma il gruppo ha reagito prontamente, senza però aumentare la velocità. Ad approfittarne un super Jasch che si è andato a prendere il successo, mentre dietro sono partiti al contrattacco Matteo Sobrero (Lidl-Trek) e Federico Iacomoni (Team Ukyo) che hanno chiuso rispettivamente secondo e terzo. A regolare il plotone, arrivato a 20” è l’altro tedesco della Tudor Florian Stork.