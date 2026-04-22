Jannik Sinner scopre l’avversario per il debutto a Madrid: c’è un francese con precedenti lontani

Jannik Sinner affronterà Benjamin Bonzi al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il numero 1 del mondo aspettava di conoscere l’identità dell’avversario da sfidare in occasione del suo debutto sulla terra rossa della capitale spagnola, in programma nella giornata di venerdì 24 aprile (l’ordine di gioco verrà definito il giorno prima, in palio la qualificazione ai sedicesimi di finale), quando tornerà in scena dodici giorni dopo il trionfo al Masters 1000 di Montecarlo.

Il fuoriclasse altoatesino ha osservato il derby francese da cui sarebbe uscito il suo rivale (l’azzurro ha goduto di un bye per il primo turno in quanto testa di serie), vinto appunto da Bonzi contro Titouan Droguet con il punteggio di 6-7(4), 7-6(4), 6-4: il numero 104 del ranking ATP ha perso il primo set al tie-break e poi è riuscito a rimontare contro il numero 113 della graduatoria internazionale dopo una battaglia durata due ore e trentacinque minuti.

Il 29enne proviene dalle qualificazioni sul mattone tritato iberico, dove aveva regolato in due set lo statunitense Blanch (6-3, 7-6) e il tedesco Dedura (6-2, 6-1). Il francese non è mai andato oltre il turno turno negli Slam (agli Australian Open e agli US Open nel 2023 e nel 2025) ed è stato al massimo numero 42 del mondo (il 6 febbraio 2023), nel corso della sua carriera ha vinto un solo titolo sul circuito maggiore (l’ATP 250 di Metz nel 2024, tra l’altro battendo il britannico Cameron Norrie nell’atto conclusivo).

Nel corso di questa stagione ha perso al primo turno degli Australian Open contro Norrie ed è stato superato dall’argentino Francisco Cerundolo al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells (unici due tornei del circuito maggiore in cui ha giocato nel tabellone principale), mentre a livello Challenger ha raggiunto la finale di Poe, venendo superato dal belga Raphael Collignon.

Jannik Sinner partirà con tutti i favori del pronostico e ha vinto i tre precedenti disputati contro Benjamin Bonzi: nel 2020 al secondo turno del Roland Garros (6-2, 6-4, 6-4), nel 2022 ai sedicesimi di Indian Wells (7-6, 3-6, 6-4) e nel 2023 ai sedicesimi di Rotterdam (6-2, 3-6, 6-1), ma l’azzurro era ancora ben lontano dal livello attuale.