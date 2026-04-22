Tyra Grant sorride: “Mi sono qualificata con le mie forze, sono io a dettare il gioco e vado a prendere il punto”

Tyra Grant ha vinto la sua prima partita in un tabellone principale del circuito maggiore, imponendosi al primo turno del WTA 1000 di Madrid contro la francese Elsa Jacquemot e meritandosi così l’approdi ai 32mi di finale, da disputare contro la veterana rumena Sorana Cirstea. La 18enne ha preso parte alle qualificazioni sulla terra rossa della capitale spagnola grazie a una wild-card, le ha superate e oggi ha scalato un ulteriore gradino, tra l’altro avvicinandosi alla top-200 del ranking WTA.

Tyra Grant ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni di Sky: “Bellissimo, comunque ho giocato altri 1000 con wild card ma essermi qualificata con le mie forze ed avere giocata questo partita è bellissimo. Mi sentivo bene in campo e sono molto soddisfatta. È un gioco che dipende da me: le cose succedono dopo che io faccio qualcosa, ho un gioco aggressivo, cerco di andare a prendere il punto e detto io il gioco solitamente“.

L’azzurra si è soffermata sui passi in avanti compiuti nell’ultimo periodo: “Mi sento migliorata nella parte atletica, abbiamo lavorato molto in pre-season sull’atletica e sugli spostamenti, ho fatto tanto cardio, anche a causa di un infortunio. Questa è stata una parte importante, come mi muovo in campo mi aiuta ad avere colpi più efficaci“. Dedica?: “Alla mia famiglia, ai miei allenatori che mi sono stati molto vicino in questo periodo, a mio fratello che ieri mi ha scritto un messaggio sentito per la prima volta“.