Allenamento intensivo per Sinner a Madrid: avversario argentino, provati schemi e servizio

Jannik Sinner è sceso in campo sulla terra rosa della capitale spagnola alla vigilia dell’atteso debutto sul Masters 1000 di Madrid, previsto venerdì 24 aprile contro il francese Benjamin Bonzi. Il numero 1 del mondo si è allenato insieme all’argentino Martin Etcheverry, numero 29 del ranking ATP e grande specialista del mattone tritato contro cui l’azzurro ha vinto i due precedenti (sempre sul cemento outdoor, al secondo turno degli Australian Open 2023 e ai sedicesimi del Masters 1000 di Shanghai nel 2024).

A dodici giorni dal trionfo conseguito al Masters 1000 di Montecarlo che gli ha consentito di riprendersi lo scettro della graduatoria internazionale, Jannik Sinner si è concentrato in particolar modo sulla potenza e il controllo della palla, soffermandosi con attenzione sul servizio e sulla risposta, aspetti che potrebbero essere molto importanti visto che si giocherà in altura, in condizioni tutt’altro che abituali sul circuito maggiore e che potrebbero destare delle sorprese.

Il campione in carica di Wimbledon si è allenato sotto gli occhi di coach Simone Vagnozzi e dell’esperto Darren Cahill, testando anche degli schemi che potrebbero essere utili nel corso di questa competizione che precede gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, che ci terranno compagnia nelle prossime settimane sulla terra rossa di Roma e Parigi.