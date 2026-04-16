Tennis
Sinner-Alcaraz, la corsa al n.1 si sposta a Madrid: terreno vergine per i punti e scenario per i distacchi
Dopo il ritiro dello spagnolo Carlos Alcaraz dall’ATP 500 di Barcellona, Jannik Sinner è certo di restare numero 1 del mondo almeno fino a lunedì 4 maggio, quando il ranking verrà aggiornato al termine del Masters 1000 di Madrid.
L’azzurro porterà a 69 il numero di settimane in vetta alla classifica mondiale, mentre lo spagnolo è fermo a quota 66. Sinner, però, lunedì prossimo incrementerà i punti di vantaggio su Alcaraz da 110 a 390, dato che l’iberico scarterà la finale di Barcellona 2025 (330 punti) per rimpiazzarla con gli ottavi di quest’anno (50 punti).
Lo scorso anno entrambi i tennisti saltarono Madrid: Alcaraz vi rinunciò a causa dell’infortunio rimediato a Barcellona (la storia è ciclica), mentre Sinner rientrò dalla sospensione direttamente a Roma. Per entrambi i tennisti, dunque, giocare a Madrid vorrebbe dire togliere un fastidioso zero, che pesa in classifica per 52 settimane.
Non è da escludere l’ipotesi che entrambi decidano di saltare anche quest’anno il torneo di Madrid: lo spagnolo è alle prese ancora una volta con un infortunio, mentre l’italiano potrebbe optare, viste le particolari condizioni di gioco del Masters 1000 iberico (l’altura su tutte), di rientrare direttamente a Roma dopo il successo di Montecarlo.
Nel caso in cui entrambi decidano di prendere parte al torneo spagnolo, invece, Sinner sarà comunque certo di mantenere il numero 1 del mondo nel caso in cui dovesse arrivare almeno in finale. Nel caso in cui, invece, il suo percorso dovesse esaurirsi prima, allora l’azzurro dovrà guardare ai risultati del rivale.
Nel caso in cui Sinner dovesse fermarsi in semifinale, allora Alcaraz non dovrà vincere il torneo, mentre con l’azzurro fuori ai quarti, allora lo spagnolo non dovrà arrivare in finale. L’approdo in semifinale, invece, basterebbe all’iberico per scavalcare l’italiano soltanto nel caso in cui Sinner salti Madrid.