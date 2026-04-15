Sinner consolida la vetta del ranking ATP: fino a quando sarà n. 1 del mondo sicuro e il prossimo crocevia con Alcaraz

Jannik Sinner resterà numero 1 del mondo con certezza almeno fino a lunedì 4 maggio, quando verrà aggiornato il ranking ATP alla conclusione del Masters 1000 di Madrid. Il fuoriclasse altoatesino si è ripreso lo scettro dopo aver trionfato al Masters 1000 di Montecarlo e ora primeggia con 13.350 punti, facendo affidamento su 90 lunghezze di vantaggio nei confronti di Carlos Alcaraz: lo spagnolo avrebbe avuto la possibilità di operare il controsorpasso vincendo il torneo ATP 500 di Barcellona, ma ha deciso di ritirarsi alla vigilia degli ottavi di finale e dunque il nostro portacolori non rischierà di essere scavalcato.

Il 22enne, sconfitto dal nostro portacolori nella finale disputata domenica pomeriggio nel Principato, aveva esordito sulla terra rossa catalana regolando il finlandese Virtanen, ma non scenderà in campo per fronteggiare il ceco Machac. Il murciano ha dichiarato: “Ieri contro Virtanen, dopo una risposta ho sentito che mi ha dato fastidio il polso e ho iniziato ad avvertire un dolore che, poco a poco, durante il match è andato aumentando. Pensavo che non sarebbe peggiorato, che fosse semplicemente un fastidio dovuto allo sforzo di tutta la settimana. Ma, visti gli esami di oggi, si tratta di un infortunio un po’ più serio di quanto tutti ci aspettassimo“.

Quale sarà il prossimo crocevia del duello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz? All’orizzonte si palesa appunto il Masters 1000 di Madrid, in programma dal 22 aprile al 3 maggio, ma i due rivali saranno della partita nella capitale spagnola? Entrambi non avranno cambiali, visto che dodici mesi fa non presero parte all’evento in altura: se dovessero decidere di giocare, alimenteranno comunque vada il proprio bottino e ci potrebbe essere un nuovo sorpasso.

Sinner scioglierà i dubbi nei prossimi giorni dopo essersi sottoposto a un tour de force di cinque settimane culminato con il trionfo in tre Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Montecarlo), da capire quali saranno le condizioni fisiche dei due avversari. Ricordiamo i punti in palio a Madrid: 10 per il secondo turno a cui sarebbero ammessi di diritto, 50 per il terzo turno, 100 per gli ottavi, 200 per i quarti, 400 per la semifinale, 650 per la finale, 1.000 per la vittoria. Dopo Madrid sarà subito tempo di Internazionali d’Italia: Sinner sogna la gloria a Roma dopo la finale dell’anno scorso (650 punti), Alcaraz sarà chiamato a difendere il titolo (1.000 punti).