Scherma, Martina Batini nuova numero uno del mondo. Favaretto alle sue spalle

La gioia per il trionfo nel Grand Prix di Shanghai si è raddoppiata per Martina Batini, che è diventata la nuova numero uno del mondo nel fioretto femminile. Un traguardo straordinario per la toscana, che a 37 anni si è portata in cima al ranking mondiale dopo una stagione che l’ha vista salire sul gradino più alto del podio anche a Busan e Torino.

Il dominio incontrastato dell’Italia è segnato anche dal secondo posto nel ranking di Martina Favaretto. La veneta si trova a 196 punti in classifica e anche lei ha vissuto una stagione davvero eccellente con le vittorie a Il Cairo e ad Istanbul. Dopo oltre un anno, invece, perde la vetta l’americana Lee Kiefer, che scivola al terzo posto con 194 punti a pari merito con la giapponese Yuka Ueno. In Top-10 per l’Italia ci sono anche Anna Cristino (sesta) ed Arianna Errigo (ottava).

In campo maschile c’è comunque un azzurro sul podio del ranking mondiale. Infatti al terzo posto c’è Guillaume Bianchi con 212 punti. In prima posizione si trova il russo Kirill Borodachev, fresco vincitore del Grand Prix di Shanghai, con 225 punti. Scivola al secondo posto l’ex numero uno, il rappresentante di Hong Kong, Choi Chun Yin Ryan (221).

Va così in archivio la stagione di Coppa del Mondo e Grand Prix per il fioretto italiano, con numeri che certificano il dominio azzurro a livello internazionale. Complessivamente sono arrivati 33 podi, di cui 19 nel femminile e 14 nel maschile. Un bottino straordinario che proietta la squadra del CT Vanni ad un’estate da protagonista. L’attenzione ora si sposta, infatti, sui due appuntamenti più importanti della stagione, gli Europei di Antony dal 16 al 21 giugno e i Mondiali di Hong Kong dal 22 al 30 luglio, con il fioretto azzurro pronto a recitare un ruolo da protagonista.