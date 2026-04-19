Scherma
Scherma, l’Italia vince in Coppa del Mondo! Gli azzurri trionfano nel fioretto a Il Cairo
Gli azzurri del fioretto maschile si riscattano dopo l’opaca prova individuale di ieri: a Il Cairo, in Egitto, l’Italia di Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi trionfa nella prova a squadre della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma e sale sul gradino più alto del podio.
L’Italia, testa di serie numero 1, usufruisce di un bye all’esordio, entrando in gioco direttamente negli ottavi di finale: gli azzurri liquidano Cina Taipei per 45-20, ed approdano ai quarti di finale, dove il compito è altrettanto privo di patemi contro la Cina, sconfitta per 45-28.
In semifinale l’Italia continua la propria marcia trionfale regolando in modo ancora netto la Spagna, eliminata con un perentorio 45-31, mentre in finale l’assalto rimane in equilibrio fino alla fine, ma lo spunto migliore è alla fine è degli azzurri, che si impongono su Hong Kong Cina per 45-43.
Il terzo posto, invece, va agli Stati Uniti, che dopo aver perso nel penultimo atto proprio contro gli asiatici con il punteggio di 43-45, si impongono nell’assalto valido per il gradino più basso del podio contro la Spagna, regolata con il netto score di 45-34.